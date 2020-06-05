Два района Саратова остались без воды
Сегодня, 5 июня, без воды остался ряд улиц в Кировском и Ленинском районах Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о 6, 7 и 8-м микрорайонах поселка Солнечный, квадрате улиц Топольчанская — Гришаева — Тархова — Зыбина. Жителям этих домов придется подождать до 22:00, пока включат водоснабжение.
В зону отключений до 17:00 попали жители поселка Поливановка, улицы Ломоносова, 19, 21, 23, 4-й Прокатной, 6, 8, проспекта Строителей, 15, 17 и 19.
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ИСТОЧНИК KP.RU