Мужчина оттаскал жену за волосы и пригрозил полицейскому в селе под Саратовом

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:02:11+03:00

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Житель села Александров Гай попал на скамью подсудимых из-за угроз в убийстве и применении насилия.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 39-летний мужчина ранее уже был судим.

Следствие считает, что около 23 часов вечера 13 мая он напился и напал на свою жену. Мужчина схватил женщину за волосы и начал угрожать перерезать ей горло. Нож был у него в руках.

В это время от страха расплакалась дочь, что охладило пыл злоумышленника, и он снова вернулся к алкоголю. Жена в это время вызвала полицию. Однако мужчина начал угрожать и правоохранителям — он принялся раскручивать над головой удлинитель на проводе, не давай к себе подойти. Более того, он сорвал с окна карниз для штор и пригрозил ударить замначальника отдела полиции №1 «Новоузенский». Дебошира все же удалось усмирить.

Свою вину во время следствия мужчина признал и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU