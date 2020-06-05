В Саратове завтра пройдут сельхозярмарки
Завтра, 6 июня, в Саратове пройдут сельхозярмарки.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, приобрести продукцию местных производителей можно будет в поселке Юбилейный, «ТК на Топольчанской», на перекрестке улиц Пензенская и Томская, на рынке «Комсомольский».
С 8:00 до 16:00 доступны к продаже картофель, крупы, кондитерские изделия и другие товары.
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ИСТОЧНИК KP.RU