В Саратове завтра пройдут сельхозярмарки

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:31:04+03:00

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Завтра, 6 июня, в Саратове пройдут сельхозярмарки.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, приобрести продукцию местных производителей можно будет в поселке Юбилейный, «ТК на Топольчанской», на перекрестке улиц Пензенская и Томская, на рынке «Комсомольский».

С 8:00 до 16:00 доступны к продаже картофель, крупы, кондитерские изделия и другие товары.

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ИСТОЧНИК KP.RU