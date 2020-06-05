2020-06-05T12:00:55+03:00
Общество

Саратовцы могут остаться без кафе на Набережной Космонавтов

Мэрия отказывается объявлять конкурс на размещение заведений
Дарья Вострикова
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Администрация Саратова отказывается объявлять конкурс на размещение летних кафе на набережной Космонавтов в Саратове. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил глава города Михаил Исаев.

О решении стало известно на вчерашнем рабочем совещании с участием представителей прокуратуры, ТПП и сотрудников администрации.

- В настоящее время у муниципалитета отсутствуют законные основания по объявлению конкурса на право размещения летних кафе на территории набережной Космонавтов в связи с нахождением на земельных участках строений и сооружений, размещенных в соответствии с ранее заключенными договорами. К такому выводу пришли все участники заседания, — написал Михаил Исаев.

Обсуждалась ситуация, что владельцы заведений не хотят убирать постройки после истечения договоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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