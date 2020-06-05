Отбывающий с конца 20 века срок убийца из Маркса попросил освободить его

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:17:03+03:00

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Житель Маркса Саратовской области, осужденный за преступления в конце 20 века, попросил об условно-досрочном освобождении.

- В августе 1998 года Саратовский областной суд отправил мужчину в места лишения свободы на 24 года за разбой с незаконным проникновением в жилище, сопряженный с убийством двух лиц и покушением на убийство еще одного потерпевшего, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Ленинский районный суд отказал 12 марта 55-летнему гражданину в условно-досрочном освобождении. Суд проанализировал поведение осужденного, его отношение к труду и мнение представителя администрации исправительного учреждения, который полагал, что УДО преждевременно.

Мужчина подал апелляцию, не согласившись с постановлением. Однако суд второй инстанции — Саратовский областной — проверил законность решения первого и оставил его без изменения, а жалобу потерпевшего без удовлетворения.

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ИСТОЧНИК KP.RU