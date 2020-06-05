В Саратове рецидивист украл товар из магазина и продал его на рынке
Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из магазина на 2-й Садовой улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 24 мая с 2:40 до 3:00 кто-то отжал пластиковое окно и унес товар.
Сумма ущерба устанавливается.
Вчера, 4 июня, предполагаемого преступника задержали, им оказался 39-летний рецидивист, который рассказал, что продал чужое имущество неизвестным на рынке.
На него завели уголовное дело.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU