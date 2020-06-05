В Саратове рецидивист украл товар из магазина и продал его на рынке

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:49:22+03:00

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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из магазина на 2-й Садовой улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 24 мая с 2:40 до 3:00 кто-то отжал пластиковое окно и унес товар.

Сумма ущерба устанавливается.

Вчера, 4 июня, предполагаемого преступника задержали, им оказался 39-летний рецидивист, который рассказал, что продал чужое имущество неизвестным на рынке.

На него завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU