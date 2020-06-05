Мошенники заставили жителя Ртищевского района приехать в Пензу и оставили без 60 тыс. рублей
Гражданин обратился в полицию
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Мошенники оставили без денег жителя Ртищевского района Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина разместил в интернете объявление о продаже токарного станка за 60 тыс. рублей.
Он перевел деньги и приехал в Пензу за товаром. Когда он прибыл по адресу, то понял, что его обманули.
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ИСТОЧНИК KP.RU