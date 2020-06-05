2020-06-05T11:27:37+03:00
Общество

Дорогу через ГЭС в Балакове не будут перекрывать

Принято решение о передаче участка трассы на федеральный уровень
Екатерина Семенова
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В Балаковском районе Саратовской области дорогу общего пользования передадут на федеральный уровень.

Как сообщил в своем канале депутат Государственной думы Николай Панков, речь идет об участке федеральной трассы СызраньСаратовВолгоград, которая ведет к атомной станции.

Теперь дорогу через ГЭС не будут перекрывать, как могло произойти, так как Минтранс РФ не брал ее себе на баланс.

- Крайним мог оказаться муниципалитет с его скудным бюджетом. Это стало поводом еще для одного обращения спикера Госдумы Володина в федеральные структуры, — рассказал Николай Панков.

Он сообщил, что уже получен положительный ответ от Росавтодора.

- Это поможет привести ее в порядок на протяжении всех 36 км, от федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград через Балаково к атомной электростанции. Все помнят, как был опасен постоянно оползающий, круглый год разбитый спуск перед постом ГИБДД. Особенно этот узкий участок, через который зимой переметает снег. Большой отрезок дороги проходит и через сам город. Одним словом, участок сложный и по геологии, и в инженерном отношении. Муниципалитету его ремонт и содержание не потянуть. А передача дороги на федеральное финансирование позволит городу сэкономить деньги на ремонт муниципальных дорог.

Учитывая, что дорога примыкает к трассе Сызрань — Саратов — Волгоград, то целесообразно включить дорогу в ее состав. И если раньше у нее было несколько балансодержателей на разных участках, то теперь за нее полностью будет отвечать «Росавтодор». Что поможет повысить ее качество и безопасность на всем протяжении.

Напомню, ранее Володин помог передать на федеральный уровень такие крупные трассы, как Саратов — Озинки, Саратов — Ртищево, Урбах — Алгай, Саратов — Балашов. Передается дорога Ровное — Энгельс — Балаково — Ивантеевка. Сегодня часть из этих участков уже привели в нормативное состояние. А бюджет области экономит миллиарды для ремонта и развития дорожной сети, — отметил Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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