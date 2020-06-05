Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 5 июня: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Федеральный штаб по противодействию коронавирусу днем 5 июня подтвердил данные региональных властей по заболевшим в Саратовской области за минувшие сутки.
На 5 июня в регионе выявлено 96 новых заражений. Всего в Саратовской области 3 553 зараженных.
Карат распространения коронавируса в Саратовской области на 5 июня
Всего в России — 8 726 новых случаев коронавируса.
Распространение коронавируса в Саратовской области 5 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU