Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 5 июня: федеральный штаб подтвердил данные по региону

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:59:21+03:00

Всего в Саратовской области 3 553 зараженных

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Федеральный штаб по противодействию коронавирусу днем 5 июня подтвердил данные региональных властей по заболевшим в Саратовской области за минувшие сутки.

На 5 июня в регионе выявлено 96 новых заражений. Всего в Саратовской области 3 553 зараженных.

Карат распространения коронавируса в Саратовской области на 5 июня

Всего в России — 8 726 новых случаев коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/783224" frameborder="0"></iframe> Распространение коронавируса в Саратовской области 5 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU