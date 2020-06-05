В Саратове за два дня поймали 126 любителей тонировки

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:21:57+03:00

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В Саратове 3 и 4 июня проходил рейд по тонировке.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, выявили 126 нарушителей, которые решили все устранить на месте.

Водителей предупреждают, что чрезмерная любовь к черным стеклам может привести к аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU