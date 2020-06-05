Валерий Радаев призвал найти решение с обманутыми дольщиками в Балакове
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев утром 5 июня провел совещание по ситуации с проблемными домами.
Глава региона остановился на проблеме в Балакове.
Напомним, сегодня утром на проходной правительства дольщица ЗАО «Саратовгесстрой» устроила одиночный пикет. Она потребовала встречи с губернатором.
Валерий Радаев призвал разобраться в проблеме, он попросил депутата Саратовской областной думы и застройщика Леонида Писного выехать в Балаково и пообщаться с главой района Александром Соловьевым и жителями.
- Прошу отнестись очень ответственно и аккуратно. Не бывает легких решений, — сказал глава региона.
Он сказал, что на следующей неделе необходимо вновь провести совещание, на котором представить конкретные предложения.
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ИСТОЧНИК KP.RU