Парень из Саратовской области забил знакомого до смерти за оскорбления отца
В Заводском районе Саратова осудили 20-летнего жителя Калининского района. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
- Ночью 12 мая 2019 года в домике сторожей ТСН «Березка САЗ» парень поругался с 25-летним знакомым из-за того, что тот оскорбил его отца, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Злоумышленник не потерпел таких слов и 11 раз ударил руками и ногами потерпевшего по телу, голове и шее. В обед в домик заглянул сменщик сторожа, увидел избитого и вызвал «скорую». Однако мужчина скончался в больнице через несколько дней.
Суд приговорил парня к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU