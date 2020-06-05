Парень из Саратовской области забил знакомого до смерти за оскорбления отца

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:43:50+03:00

Через несколько дней после преступления потерпевший скончался в больнице

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В Заводском районе Саратова осудили 20-летнего жителя Калининского района. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

- Ночью 12 мая 2019 года в домике сторожей ТСН «Березка САЗ» парень поругался с 25-летним знакомым из-за того, что тот оскорбил его отца, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Злоумышленник не потерпел таких слов и 11 раз ударил руками и ногами потерпевшего по телу, голове и шее. В обед в домик заглянул сменщик сторожа, увидел избитого и вызвал «скорую». Однако мужчина скончался в больнице через несколько дней.

Суд приговорил парня к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU