Решение по 14 проблемным домам в Саратовской области примут в июне и июле

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:36:24+03:00

Не все проблемные дома в Саратове будут достраивать

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По 14 проблемным домам Саратовской области в ближайшие два месяца должно быть принято решение о выплате компенсаций или достройки.

По словам зампреда правительства Романа Бусаргина на совещании с губернатором Валерием Радаевым, по нескольким объектам решение уже принято. На выплату компенсаций 1 736 гражданам необходимо 2,375 млрд рублей. На 5 июня уже выплачено 2,289 млрд рублей.

Роман Бусаргин отметил, что если бы эти дома достраивали, то потребовалось бы свыше 5 млрд рублей.

Есть решение о достройке двух домов — ЖСК «Победитель» и ЖСК «Оптимист». Документы по ним ожидаются в августе и сентябре.

По девяти домам решение будет принято в июне. По словам Романа Бусаргина, дольщики восьми из них получат компенсации, а один будет достроен.

По пяти домам решение намечено на июль.

- Важно не допустить появления новых обманутых дольщиков, учитывая экономическое положение, — подчеркнул губернатор Валерий Радаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU