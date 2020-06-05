2020-06-05T11:35:11+03:00
Общество

«Погода не предвещает безмятежности»: синоптик рассказала о погоде на выходные в Саратовской области

Будут идти дожди
Дарья Вострикова
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В ближайшие выходные в Саратовской области каждый день будут идти дожди.

Как рассказала «КП-Саратов» начальник отдела Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Цветайло, виной тому прохождение атмосферных фронтов.

Кучево-дождевые облака будут формироваться днем, а вечером будут идти осадки.

Дожди по этому расписанию будут сегодня, 5 июня, и в субботу, а воскресенье в северных районах региона, а также тех, которые прилегают к Волге, возможны грозы.

Столбик термометра ночью опустится до +11...+16 градусов, днем поднимется — до +22...+27 градусов в области и +23...+25 в Саратове.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, при грозах усилится до 12-17 м/с. Направление его будет меняться от северо-восточного к северо-западному и западному.

Светлана Цветайло отметила, что погода и в дальнейшие дни «не предвещает ничего безмятежного» из-за серии циклонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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