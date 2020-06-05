В школе Пугачева учеников начальных классов собирались поить просроченным молоком

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:34:08+03:00

Виновника оштрафовали за такое нарушение

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В Пугачеве Саратовской области прокуратура по публикации СМИ организовала проверку по поводу соблюдения законодательства в сфере образования и санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в школе.

- Выяснилось, что в школе №2 не соблюдаются сроки годности продуктов, на складе не контролируют выдачу молочной скоропортящейся продукции. Молоко для учащихся 1–4 классов было просрочено на 23 дня, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Прокурор возбудил в отношении должностного лица МОУ «СОШ №2» административное дело. После его оштрафовали на 10 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU