В Ленинском районе Саратова столкнулись бензовоз и такси
В ДТП никто не пострадал
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В Ленинском районе Саратова произошло столкновение бензовоза Volvo и Lada Granta с логотипами такси.
Авария произошла на перекрестке проспекта Строителей и улицы Антонова.
В ДТП никто не пострадал. На месте работал облспас, сообщает сайт «ЧП Саратов».
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ИСТОЧНИК KP.RU