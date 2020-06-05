В Ленинском районе Саратова столкнулись бензовоз и такси

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:19:02+03:00

В ДТП никто не пострадал

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В Ленинском районе Саратова произошло столкновение бензовоза Volvo и Lada Granta с логотипами такси.

Авария произошла на перекрестке проспекта Строителей и улицы Антонова.

В ДТП никто не пострадал. На месте работал облспас, сообщает сайт «ЧП Саратов».

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ИСТОЧНИК KP.RU