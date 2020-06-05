Беременная жительница Саратова попала в яму «Т Плюс» и отсудила деньги
В Волжском районе Саратова суд взыскал с компании «Т Плюс» компенсацию морального вреда в счет 38-летней жительницы Саратова, которая попала в ДТП по вине предприятия.
- Женщина 7 августа 2018 года ехала по улице Слонова. Между Аткарской и Степана Разина она угодила в разрытую яму на дороге и получила травмы. В момент ДТП гражданка была беременна, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Ранее суд уже взыскал с компании материальный ущерб, причиненный повреждением автомобиля, в размере более 154 тыс. рублей.
После этого истица вновь обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда. На заседании она заявила о перенесенных в результате ДТП морально-нравственных страданиях.
Суд встал на сторону женщины и взыскал с ПАО «Т Плюс» 20 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU