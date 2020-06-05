Под Балашовом четверо пожарных тушили горящие вещи

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:28:32+03:00

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Сегодня, 5 июня, в 6:12 четверо пожарных и две единицы техники выехали тушить пожар в частном деревянном доме в селе Терновка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования, горели вещи в комнате.

Возгорание на площади 7 кв. м ликвидировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU