Под Балашовом четверо пожарных тушили горящие вещи
Горели вещи в комнате
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Сегодня, 5 июня, в 6:12 четверо пожарных и две единицы техники выехали тушить пожар в частном деревянном доме в селе Терновка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования, горели вещи в комнате.
Возгорание на площади 7 кв. м ликвидировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU