Тесть зарезал зятя в Саратове за то, что он не обеспечивает дочь

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:30:15+03:00

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В Ленинском районе Саратова мужчина признался в убийстве зятя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело возбуждено в отношении 57-летнего мужчины.

По версии следствия, днем 1 июня он с 41-летним зятем распивал алкоголь дома у последнего на улице Одесская.

Мужчина стал упрекать супруга дочери, что тот пьянствует и не приносит денег в семью. Зять грубо ответил, поэтому тесть четыре раза ударил его кулаками по лицу, а потом четыре раза ножом в шею. С места преступления он скрылся.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Ему предъявлено обвинение, гражданин признался и раскаялся.

Сейчас его взяли под стражу. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU