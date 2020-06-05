Тесть зарезал зятя в Саратове за то, что он не обеспечивает дочь
В Ленинском районе Саратова мужчина признался в убийстве зятя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело возбуждено в отношении 57-летнего мужчины.
По версии следствия, днем 1 июня он с 41-летним зятем распивал алкоголь дома у последнего на улице Одесская.
Мужчина стал упрекать супруга дочери, что тот пьянствует и не приносит денег в семью. Зять грубо ответил, поэтому тесть четыре раза ударил его кулаками по лицу, а потом четыре раза ножом в шею. С места преступления он скрылся.
Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Ему предъявлено обвинение, гражданин признался и раскаялся.
Сейчас его взяли под стражу. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU