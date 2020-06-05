Летом строительные предприятия Саратовской области проверят на уплату налогов и количество работников

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:51:31+03:00

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Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание по реализации в регионе национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщили «КП-Саратов» в секретариате заместителя председателя правительства области Р. В. Бусаргина, он обратился к представителям строительной отрасли и заявил, что в 2020 году удалось отыграть аукционы в апреле-мае, строительный сезон начался хорошо, погода позволяла вести строительные работы.

Однако темпы возведения оставляют желать лучшего, губернатор Валерий Радаев потребовал их увеличить.

Также Роман Бусаргин на совещании заявил, что в течение следующей недели нужно нарастить темпы кассового исполнения и представить по каждому объекту график с указанием завершения работ.

Еще одной задачей для строителей региона является оплата налогов предприятиями, которые участвуют в реализации национальных проектов.

- Об этом неоднократно говорили председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор. В летний сезон все предприятия будут проверены по факту уплаты налогов, количества работающих, заработных плат, — заявил Бусаргин.

К тому же на мероприятии обсудили строительство семи детсадов по нацпроекту «Демография», трех школ по нацпроекту «Образование», областного онкологического диспансера по нацпроекту «Здравоохранение», поликлиники в микрорайоне «Солнечный-2» по нацпроекту «Жильё и городская среда», а также реконструкцию Театра оперы и балета, благоустройство сквера имени Марины Расковой в Саратове, строительство Парка покорителей космоса и другие знаковые объекты.

Обращаясь к строителям, Бусаргин сказал, что необходимо максимально быстро и качественно завершить работы, спрос будет жесткий.

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ИСТОЧНИК KP.RU