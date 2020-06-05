Обманутая дольщица из Балакова устроила пикет у правительства

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:44:24+03:00

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У правительства Саратовской области сегодня, 5 июня, устроен одиночный пикет.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», женщина представилась дольщицей ЗАО «Саратовгесстрой» из Балакова.

Судя по надписи у нее на плакате, она от имени остальных дольщиков, вступивших в ЖБК, требует встречи с губернатором Валерием Радаевым. А вот с министром строительства и ЖКХ Павлом Мигачевым общаться отказалась.

На месте работают сотрудники полиции.

На месте работает полиция

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ИСТОЧНИК KP.RU