От укусов клещей пострадали 267 человек в Саратовской области

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:59:38+03:00

Это в полтора раза ниже прошлогоднего уровня

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области 267 человек пострадали от укусов клещей.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре, из них 110 — дети.

Данные собраны на 4 июня. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, число обратившихся сократилось в полтора раза. Однако детей осталось примерно столько же.

Специалисты ведомства исследовали 622 клеща. Было выявлено по четыре случая моноцитарного эрлихиоза человека и иксодового клещевого боррелиоза, а также два случая гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Акарицидные обработки против клещей проведены на общей площади 475,92 гектара.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU