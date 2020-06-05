От укусов клещей пострадали 267 человек в Саратовской области
В Саратовской области 267 человек пострадали от укусов клещей.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре, из них 110 — дети.
Данные собраны на 4 июня. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, число обратившихся сократилось в полтора раза. Однако детей осталось примерно столько же.
Специалисты ведомства исследовали 622 клеща. Было выявлено по четыре случая моноцитарного эрлихиоза человека и иксодового клещевого боррелиоза, а также два случая гранулоцитарного анаплазмоза человека.
Акарицидные обработки против клещей проведены на общей площади 475,92 гектара.
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ИСТОЧНИК KP.RU