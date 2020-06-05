В Саратове поймали безработного с 6,5 кг наркотиков
Задержан наркокурьер с крупной партией наркотиков.
В Саратове задержан 24-летний наркокурьер.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, молодого человека задержали с пакетиком кокаина.
Сверток с запрещенным препаратом был найден у него при досмотре. Также обнаружен телефон с указаниями мест закладок.
- Постоянной работы не имею. Источник заработка — работаю наркокурьером, — признался он во время опроса.
Выяснилось, что молодой человек купил наркотики через интернет, расфасовал у себя в квартире и сделал несколько закладок в лесопарковой зоне. Полицейские нашли там более 6,5 кг запрещенных веществ: амфетамины, мефедрон, гашиш, а также канистру с прекурсорами. В доме у него было обнаружено еще около 3 кг прекурсоров.
В отношении парня возбуждено семь уголовных дел, его отправили под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU