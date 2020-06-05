В Саратове поймали безработного с 6,5 кг наркотиков

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:58:11+03:00

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В Саратове задержан 24-летний наркокурьер.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, молодого человека задержали с пакетиком кокаина.

Сверток с запрещенным препаратом был найден у него при досмотре. Также обнаружен телефон с указаниями мест закладок.

- Постоянной работы не имею. Источник заработка — работаю наркокурьером, — признался он во время опроса.

Выяснилось, что молодой человек купил наркотики через интернет, расфасовал у себя в квартире и сделал несколько закладок в лесопарковой зоне. Полицейские нашли там более 6,5 кг запрещенных веществ: амфетамины, мефедрон, гашиш, а также канистру с прекурсорами. В доме у него было обнаружено еще около 3 кг прекурсоров.

В отношении парня возбуждено семь уголовных дел, его отправили под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU