В Саратовской области за пять месяцев родились более 7 тыс. детей

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:46:57+03:00

Среди них есть Мадонна, Лукерья, Мартин и Добрыня

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области с начала 2020 года на свет появились 7 355 детей.

- Мальчиков больше, чем девочек: 3 732 против 3 623 соответственно. Наибольшее количество рождений зарегистрировано в Саратове — 3 122 новорожденных, Энгельсе — 1 063 и Балакове — 553 ребенка, — сообщили «КП-Саратов» в управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области.

Самыми популярными именами у родителей остаются Артем и София. Однако есть и нестандартные имена.

- Новорожденных девочек называли Мадонной, Лукерьей, Лолитой, Моникой, а мальчиков — Лукьян, Добрыня, Лаврентий, Мартин, Яромир, — рассказала начальник управления ЗАГС по Саратовской области Юлия Пономарева.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU