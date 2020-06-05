В Саратовской области за пять месяцев родились более 7 тыс. детей
В Саратовской области с начала 2020 года на свет появились 7 355 детей.
- Мальчиков больше, чем девочек: 3 732 против 3 623 соответственно. Наибольшее количество рождений зарегистрировано в Саратове — 3 122 новорожденных, Энгельсе — 1 063 и Балакове — 553 ребенка, — сообщили «КП-Саратов» в управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области.
Самыми популярными именами у родителей остаются Артем и София. Однако есть и нестандартные имена.
- Новорожденных девочек называли Мадонной, Лукерьей, Лолитой, Моникой, а мальчиков — Лукьян, Добрыня, Лаврентий, Мартин, Яромир, — рассказала начальник управления ЗАГС по Саратовской области Юлия Пономарева.
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ИСТОЧНИК KP.RU