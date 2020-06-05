2020-06-05T08:36:07+03:00
Происшествия

Со стройки на Тархова украли силовой кабель башенного крана

Злоумышленник сдал его на металл
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова со стройки украли силовой кабель.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, преступление было совершено на улице Тархова еще в апреле.

Начальник управления капитально-восстановительного ремонта подрядной организации сообщил в полицию, что было украдено 210 метров силового кабеля башенного крана. Сумма ущерба еще не установлена.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан 33-летний мужчина, ранее уже судимый. Он признался, что похитил кабель и сдал его в пункт приема металла за 11 тыс. рублей. Деньги уже потратил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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