Сенатор Олег Алексеев поздравил мелиораторов с профессиональным праздником
В воскресенье, 7 июня, в России отмечается День мелиоратора.
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Олег Алексеев поздравил мелиораторов с профессиональным праздником.
- Уважаемые мелиораторы и ветераны отрасли!
Уважаемые сотрудники ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»!
Примите поздравления с профессиональным праздником — Днем мелиоратора!
С каждым годом профессия мелиоратора становится престижней и почетней, особенно сегодня, когда меняется климат на планете, когда необходимо эффективно использовать земельные и водные ресурсы. Мелиорация — это залог стабильных высоких урожаев в засушливых районах. Орошение предотвращает гибель посевов, обеспечивает население живительной влагой и гарантирует продовольственную независимость Саратовской области и страны.
Развитие сельского хозяйства во многом зависит от профессиональной и слаженной работы мелиораторов. Государство вкладывает серьезные средства в модернизацию и обновление мелиоративного комплекса. Уверен, мелиораторы Саратовской области достойно и успешно справятся с задачами, поставленными Президентом России и губернатором Саратовской области.
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и достижений, мира и добра! — сказал Олег Алексеев,
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ИСТОЧНИК KP.RU