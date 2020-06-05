Воспитанникам «Олимпийских ракеток» купили комплекты формы на все сезоны
Саратовская школа «Олимпийские ракетки» приобрела для своих бадминтонистов и теннисистов новую форму и спортинвентарь.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, на эти цели выделили 1,5 млн рублей в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Экипировка соответствует всем стандартам профильных международных федераций.
- Например, специализированные кроссовки для бадминтона отличаются мягкой подошвой и боковой поддержкой голеностопа. Это позволяет избежать травм. Приобрели и летние, и зимние комплекты формы, — рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.
Также на выделенные деньги будут арендовать корты для подготовки к всероссийским и международным соревнованиям по теннису.
Всего в 2020 году благодаря инициативе президента РФ о создании нацпроектов спортивные школы олимпийского резерва Саратовской области получили 15 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU