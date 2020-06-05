В Солнечном-2 «Гранта» сбила ребенка
В микрорайоне «Солнечный-2» Саратова сбили ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла 4 июня в 19:50.
Напротив дома №6 по улице Лисина автомобиль «Лада Гранта» наехал на 12-летнего мальчика. Машиной управлял 19-летний водитель.
По предварительной версии, водитель нарушил правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов.
Пострадавший ребенок был госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU