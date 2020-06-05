В Солнечном-2 «Гранта» сбила ребенка

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:13:43+03:00

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В микрорайоне «Солнечный-2» Саратова сбили ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла 4 июня в 19:50.

Напротив дома №6 по улице Лисина автомобиль «Лада Гранта» наехал на 12-летнего мальчика. Машиной управлял 19-летний водитель.

По предварительной версии, водитель нарушил правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Пострадавший ребенок был госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU