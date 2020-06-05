Володин рассказал, куда ушли 10 млрд рублей из-за управленческих талантов саратовских властей

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:50:14+03:00

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В паблике сторонников Вячеслава Володина появилось видео с обращением спикера ГД к жителям Саратова по поводу вопросов в связи с долгостроями и продолжением решения проблем обманутых дольщиков.

Володин отметил, что цена управленческих талантов местных властей, при которых проблема дольщиков возникла и усугубилась — более 10 млн рублей.

- Вся проблема обманутых дольщиков в Саратовской области нам, скорее всего, в итоге будет стоить около 10 млрд рублей. Федеральному бюджету, региональному бюджету. Это цена управленческих талантов тех, кто в разный период времени занимал ответственные должности. Вот почему крайне важно, чтобы власть и руководители были эффективными. Нельзя стоять в стороне от того, что происходит в области. Необходимо вопросы контролировать. Необходимо их сопровождать. … Но, дорогие друзья, вы должны понимать, что эти 10 млрд можно было бы потратить и на тротуары, и на дороги города Саратова, - сказал Володин.

Он выразил надежду, что впредь такого в регионе больше не повториться, а в следующем году проблема обманутых дольщиков будет решена полностью.

- Я хотел бы, чтобы меня слышали те, от кого зависит решение этих проблем, чтобы у нас такое больше не повторялось. Надеюсь, что мы сделаем все вместе все возможное, для того чтобы в этом году у нас максимально проблема была решена. И чтобы в будущем году у нас уже не было обманутых дольщиков, - сказал в своем обращении спикер ГД

Он подчеркнул, что обращения по теме достройки жилищно-строительных кооперативов, поступают к нему постоянно.

- Во-первых, для того, чтобы вы не переживали, мы занимаемся этим вопросом, будем делать все, для того чтобы у нас решения максимально состоялись в этом году. У нас должно все получиться. Да, это непросто. Да, действительно, пандемия внесла свои коррективы. Но мы сделаем все, для того чтобы максимально решить проблему в этом году. Либо через достройку, либо через выплаты. Большинство домов проблемных сегодня будут финансироваться через федеральный бюджет, через ДОМ.РФ, через Фонд поддержки обманутых дольщиков. Мы эту работу с федеральным Правительством и с руководством Фонда, и с курирующим вице-премьером постоянно ведем. Она достаточно эффективна, - рассказал Вячеслав Володин.

При этом он отметил, что шесть проблемных домов пока «подвисли» - решения по ним в этом году еще не принято.

- По всем остальным мы решение выработали, с регионом согласовали все вопросы. Соответственно, договорные отношения либо уже подписаны с ДОМ.РФ, либо в стадии заключения. Поэтому я надеюсь, что уже в июне мы по многим домам, - а это количество измеряется большим числом, - дадим ответ. Но по этим шести, - я их не буду пока называть, - думаю, что решение состоится позже. 76 домов у нас в 2017 году при обсуждении этой проблемы оказались в проблемной зоне. И сейчас из этих 76 порядка 6 домов у нас самые тяжелые. Это то, что скорее всего мы будем обсуждать либо во втором полугодии, либо уйдет на следующий год. Я это вам просто обязан сказать. С тем, чтобы вы понимали, что работа идет, и что, в общем-то, мы стараемся сделать все, чтобы ее закончить в этом году, - заключил Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/783176" frameborder="0"></iframe> Володин о проблемных долгостроях в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU