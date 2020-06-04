Коронавирус в Саратовской области: Снят карантин с Новоузенского района

4 Июнь 2020 2020-06-04T22:18:27+03:00

Постановление правительства о снятии ограничительных мер с Новоузенского района

Постановление правительства вступит в силу с 5 июня

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В Новоузенском районе Саратовской области отменен карантин по коронавирусу.

Соответствующее постановление правительства №470-П подписано 4 июня 2020 года и действовать оно начнет завтра, 5 июня.

Отмечается, что ограничительные мероприятия были сняты на основании предписания Главного санитарного врача области.

Напомним, Новоузенский район был закрыт на карантин 18 мая. Перед этим там произошла вспышка заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU