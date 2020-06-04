Коронавирус в Саратовской области: Снят карантин с Новоузенского района
В Новоузенском районе Саратовской области отменен карантин по коронавирусу.
Соответствующее постановление правительства №470-П подписано 4 июня 2020 года и действовать оно начнет завтра, 5 июня.
Отмечается, что ограничительные мероприятия были сняты на основании предписания Главного санитарного врача области.
Напомним, Новоузенский район был закрыт на карантин 18 мая. Перед этим там произошла вспышка заболевания коронавирусом.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU