2020-06-04T21:52:29+03:00
Происшествия

Взяточник из администрации Саратовского района отделался условным сроком

Еще одно дело о мошенничестве было прекращено
Екатерина Семенова
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Вынесен приговор бывшему работнику администрации Саратовского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в получении взяток.

Следствие установило, что в 2018 году он, работая в отделе торговли, обнаружил нарушения на подведомственной территории. Однако дважды получил взятку, чтобы не составлять протоколы. Общая сумма переданных ему денег составила 24,5 тыс. рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями МО МВД «Саратовский».

Суд приговорил его к четырехлетнему условному сроку, штрафу в 400 тыс. рублей, а также лишил права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор не вступил в законную силу.

При этом его обвиняли также в семи эпизодах мошенничества. С 2016 по 2019 годы он получил от семи бизнесменов 61 850 рублей за ложные сведения. Якобы эти средства пойдут на различные мероприятия, но к проведению их он отношения не имел, а полученную сумму потратил.

По этим делам уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основанием — в связи с примирением сторон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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