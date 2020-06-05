Житель Пензы до смерти забил саратовца у него в гостях
В Кировском районе Саратова мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к гибели человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о 58-летнем жителе Пензы.
По версии следствия, житель дома на улице Артиллерийская в Саратове в марте пригласил к себе погостить 58-летнего приятеля, который переехал в Пензу, но иногда возвращался. Вместе мужчины злоупотребляли алкоголем.
29 марта во время очередного застолья они поссорились. Гость упрекнул хозяина, что тот не заботился о недавно умершей матери. В итоге старший из собутыльников избил кулаками младшего. После этого он уложил его на кровать, а сам скрылся. Однако 1 апреля он пришел снова и начал выспрашивать у соседей, видели ли они потерпевшего или нет.
Одна из соседок вызвала полицию. Участковый проник в квартиру и нашел там труп.
Была установлена личность подозреваемого. Он признал вину и раскаялся. Дело направлено прокурору для передачи в суд.
Подозреваемый был задержан. Фото СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU