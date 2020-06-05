Житель Пензы до смерти забил саратовца у него в гостях

5 Июнь 2020 2020-06-04T21:43:15+03:00

Убийство произошло в доме на Артиллерийской. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Кировском районе Саратова мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к гибели человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о 58-летнем жителе Пензы.

По версии следствия, житель дома на улице Артиллерийская в Саратове в марте пригласил к себе погостить 58-летнего приятеля, который переехал в Пензу, но иногда возвращался. Вместе мужчины злоупотребляли алкоголем.

29 марта во время очередного застолья они поссорились. Гость упрекнул хозяина, что тот не заботился о недавно умершей матери. В итоге старший из собутыльников избил кулаками младшего. После этого он уложил его на кровать, а сам скрылся. Однако 1 апреля он пришел снова и начал выспрашивать у соседей, видели ли они потерпевшего или нет.

Одна из соседок вызвала полицию. Участковый проник в квартиру и нашел там труп.

Была установлена личность подозреваемого. Он признал вину и раскаялся. Дело направлено прокурору для передачи в суд.

Подозреваемый был задержан. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU