Пенсионер зарезал 71-летнюю невестку в Саратове

5 Июнь 2020 2020-06-04T21:34:13+03:00

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В Саратове завершено расследование уголовного дела об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 67-летний мужчина.

По версии следствия, днем 2 апреля он взял нож и пришел к вдове своего брата в частный дом на улице Горького. Там он восемь раз ударил 71-летнюю женщину лезвием в грудь и живот, а потом вернулся к себе.

Внук женщины в тот момент спал на втором этаже, но проснулся от криков помощи. Пенсионерку госпитализировали, но 4 апреля она скончалась от сильной потери крови.

Обвиняемого в убийстве мужчину обследовали, экспертиза показала, что он психически болен и не мог осознавать своих действий. Сейчас он находится в специализированном медучреждении. Следствие направлено прокурору для утверждения постановления о применении принудительных мер медицинского характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU