Арендаторы городского имущества могут в онлайн-режиме узнать о долгах
Арендаторы городского имущества могут узнать задолженность в онлайн-режиме.
- Размер арендной платы на 2020 год остался на уровне 2019 года согласно установленной кадастровой стоимости, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии, отметив, что данная информация размещена на сайте городского комитета по управлению имуществом.
По вопросам уточнения задолженности по арендной плате за участки земли отдел учета и исполнения обязательств в сфере землепользования подготавливает акты сверок расчетов.
Также сотрудники учета отправляют арендаторам по почте и электронной почте письма, а подробную информацию можно получить по телефонам: 49-30-85 (для юридических лиц), 49-30-68 (для физических лиц).
Реквизиты для оплаты задолженности и текущих платежей размещены на сайте комитета по управлению имуществом города Саратова.
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ИСТОЧНИК KP.RU