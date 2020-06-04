Под Марксом подросток за рулем ВАЗ-2114 устроил смертельное ДТП

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:22:40+03:00

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Сегодня, 4 июня, в 17:30 на улице 5-я Линия СНТ «Радуга» в Марксовском районе 16-летний водитель ВАЗ-2114 устроил ДТП.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мальчик потерял управление и влетел в припаркованную Lada Kalina, за рулем которой никого не было, и столб.

В результате аварии 15-летний пассажир из салона авто скончался на месте, двое ребят этого же возраста госпитализированы. Без травм остался только один человек, который был в «четырнадцатой».

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ИСТОЧНИК KP.RU