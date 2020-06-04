В Минздраве обновили рекомендации по лечению коронавируса в России

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:51:33+03:00

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Минздрав РФ обновил список рекомендаций для лечения коронавируса в РФ. Эти правила разработаны с учетом последних данных и опыта по лечению COVID-19 во всем мире. Об этом сообщает kp.ru.

Есть перечень препаратов для этиотропного лечения, направленного против возбудителя новой инфекции. Авторы документа уточняют, что пока нет подтверждений, что какое-то из этих лекарств побеждает коронавирус. Поэтому врачей не обязывают использовать именно эти лекарства, это только предложение.

В списке лекарств с возможным противовирусным действием предлагаются: фавипиравир, гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, лопинавир + ритонавир, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферонов, ремдесивир, умифеновир.

Также есть антималярийные лекарства: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин. И сочетание антибиотика азитромицина с тем же гидроксихлорохином. Перед их назначением нужно уделять особое внимание результату ЭКГ. Потому что они обладают кардиотоксичностью.

По последним данным у многих больных коронавирусной инфекцией развиваются нарушения свертываемости крови. Как правило, это гиперкоагуляция, то есть чрезмерная активность свертывающей системы крови с высоким риском образования тромбов. Поэтому врачам советуют назначать антикоагулянтные препараты пациентам.

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ИСТОЧНИК KP.RU