Из банка в Саратове мошенники вывели 2,9 млрд рублей
В Саратове работники одного из банков похитили из организации более 2,9 млрд рублей, чем довели банк до банкротства.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Саратовской области, которая установила, что в 2016-2017 годах руководство и сотрудники банка совершали противоправные действия, направленные на вывод активов банка, с причинением ущерба на сумму более 2,9 млрд рублей и доведения кредитной организации до банкротства.
- Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
По данным РИА Новости, речь идет о лишенном в январе 2020 года лицензии «Нижневолжском коммерческом банке» (АО «НВКбанк»).
Уточняется, что работники банка заключали кредитные договоры с организациями, «имеющими сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающими способностью исполнить свои обязательства». Выведенные из банка деньги переводили на счета «технических» организаций и обналичивали.
Фигурантам дела, круг которых сейчас устанавливается, грозит до десяти лет заключения.
НВКбанк лишили лицензии 24 января 2020 года за многочисленные нарушения. К тому моменту он по величине активов занимал 179-е место в банковской системе РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU