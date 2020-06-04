2020-06-05T08:08:17+03:00
Происшествия

Из банка в Саратове мошенники вывели 2,9 млрд рублей

Многочисленные надзорные органы не смогли приостановить хищения, теперь мошенников попытаются найти
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В Саратове работники одного из банков похитили из организации более 2,9 млрд рублей, чем довели банк до банкротства.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Саратовской области, которая установила, что в 2016-2017 годах руководство и сотрудники банка совершали противоправные действия, направленные на вывод активов банка, с причинением ущерба на сумму более 2,9 млрд рублей и доведения кредитной организации до банкротства.

- Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

По данным РИА Новости, речь идет о лишенном в январе 2020 года лицензии «Нижневолжском коммерческом банке» (АО «НВКбанк»).

Уточняется, что работники банка заключали кредитные договоры с организациями, «имеющими сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающими способностью исполнить свои обязательства». Выведенные из банка деньги переводили на счета «технических» организаций и обналичивали.

Фигурантам дела, круг которых сейчас устанавливается, грозит до десяти лет заключения.

НВКбанк лишили лицензии 24 января 2020 года за многочисленные нарушения. К тому моменту он по величине активов занимал 179-е место в банковской системе РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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