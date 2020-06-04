Павел Дуров обозначил плюсы возможной разблокировки Telegram в России

4 Июнь 2020 2020-06-05T08:06:51+03:00

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Создатель Telegram Павел Дуров поддержал инициативу о разблокировке мессенджера в России и рассказал об основных плюсах. Об этом сообщает kp.ru.

Благодаря этому 30 млн человек смогут пользоваться мессенджером с комфортом. Инициатива положительно скажется на «инновационном развитии и национальной безопасности страны».

Павел Дуров напомнил, что около двух лет назад Telegram был заблокирован под эгидой борьбы с терроризмом.

- При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру. Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга, — отметил Дуров.

Напомним, в апреле депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру Михаилу Мишустину законопроект о разблокировке Telegram. По их словам, в условиях распространения коронавируса мессенджер стал официальным сервисом госорганов для публикации официальной информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU