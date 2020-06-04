Известен портал для электронного голосования по поправкам в Конституцию
Граждане РФ смогут принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию на портале 2020og.ru. Об этом сообщает kp.ru.
Возможность есть у тех, кто завел подтвержденную запись на портале Госуслуг. А еще граждан, у которых есть зарегистрированная запись на официальном сайте мэра и столичного правительства.
Если участник не смог проголосовать дистанционно в эти дни, это можно сделать 1 июля на своем участке по месту жительства с помощью бумажного бюллетеня. Сначала комиссия проверит, отдавал ли человек свой голос дистанционно, сообщает ТАСС.
В связи с ограничениями из-за коронавируса на участки будут пускать не более 12 человек в час, на входе им выдадут маски и перчатки.
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ИСТОЧНИК KP.RU