Известен портал для электронного голосования по поправкам в Конституцию

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:35:33+03:00

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Граждане РФ смогут принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию на портале 2020og.ru. Об этом сообщает kp.ru.

Возможность есть у тех, кто завел подтвержденную запись на портале Госуслуг. А еще граждан, у которых есть зарегистрированная запись на официальном сайте мэра и столичного правительства.

Если участник не смог проголосовать дистанционно в эти дни, это можно сделать 1 июля на своем участке по месту жительства с помощью бумажного бюллетеня. Сначала комиссия проверит, отдавал ли человек свой голос дистанционно, сообщает ТАСС.

В связи с ограничениями из-за коронавируса на участки будут пускать не более 12 человек в час, на входе им выдадут маски и перчатки.

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ИСТОЧНИК KP.RU