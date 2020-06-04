Индустриальный директор Ростех оценил положительное развитие Саратовской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:10:22+03:00

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В Саратов прибыл с рабочим визитом индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко. Он провел встречу с губернатором области Валерием Радаевым.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Радаев и Сахненко обсудили перспективы развития предприятий региона, которые входят в состав холдинга. Это заводы НПП «Алмаз», НПП «Контакт» и ЦНИИИА.

В Саратовской области создана Особая экономическая зона, и эти предприятия могут войти в нее в качестве резидентов. Планируется, что они смогут получить льготы на первые пять лет работы

- Большие надежды мы связываем с созданием в Саратовской области Особой экономической зоны, в которую включены предприятия «Ростеха». Рассчитываем, что налоговые и таможенные льготы для резидентов станут дополнительным источником средств на развитие, — отметил Валерий Радаев.

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Саратовский губернатор обсудил с Сергеем Сахненко перспективы развития предприятий: загрузку заказами, сохранение трудовых коллективов, роста производства.

По мнению Сергея Сахненко, в области имеются позитивные сдвиги, например, в научно-технической и инновационной деятельности.

- За последнее время в Саратове открыты Центр компетенций, детский технопарк, другие точки роста. Мы приветствуем эти направления развития. Благодарю руководство региона за поддержку и содействие в создании особой экономической зоны, это позволит создать новые рабочие места в наукоемких отраслях экономики, — отметил Сергей Сахненко.

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Валерий Радаев и Сергей Сахненко обсудили перспективы взаимодействия в реализации национальных проектов. Были представлены решения, которые Ростех готов внедрить в сферах безопасности, энергетики, транспорта, здравоохранения и ЖКХ. В числе представленных решений – системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, интеллектуального видеонаблюдения, управления энергоресурсами, цифрового образования, информационной безопасности и другие. Также Ростех представил спектр разработок для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

По итогам совещания было принято решение создать совместную рабочую группу по внедрению разработок Ростеха при реализации национальных проектов на территории региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU