2020-06-04T16:18:41+03:00
Общество

Саратовцы обязаны пускать газовиков в квартиру: разъяснения Госжилинспекции

АО «Газпром газораспределение Саратовская область» и АО «Саратовгаз» имеют право проверять оборудование даже в режиме самоизоляции
Екатерина Семенова
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Жители Саратовской области обязаны пускать в квартиры представителей газовых служб даже в режиме самоизоляции.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в Государственной жилищной инспекции.

С 9 апреля АО «Газпром газораспределение Саратовская область» и АО «Саратовгаз» вошли в перечень системообразующих предприятий и получили право на работу в период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

- Собственники и наниматели помещений обязаны обеспечить доступ представителей поставщика газа к счетчикам и газоиспользующему оборудованию для проверки, а также содержать оборудование в надлежащем техническом состоянии и вовремя заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, — подчеркнули в ГЖИ.

При этом отмечается, что проверяющие должны быть в маске и перчатках.

Жители несут административную ответственность, если не пускают в квартиру сотрудника специализированной организации техобслуживания, несмотря на предварительное уведомление. Предусмотрен штраф от 1 до 2 тыс. рублей.

- Не проведенное вовремя техобслуживание газовой плиты или колонки может привести к утечке газа, что угрожает жизни жильцов квартиры и всего дома. Во время проверок газовики также выявляют незаконные врезки и подключенное не по правилам оборудование, что тоже смертельно опасно. Если житель не пускает специалистов в квартиру — с большой долей вероятности он является нарушителем, который подключил оборудование самовольно без учета правил безопасности, — отметили в Госжилинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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