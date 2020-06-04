В центре Саратова из-за работ энергетиков перекроют улицу и остановят движение троллейбусов
С завтрашнего дня, 5 июня, в Саратове перекроют улицу Горького.
Как сообщили в Саратовском филиале «Т Плюс», причина — ремонт на трубопроводе на участках между улицами Рабочая и Мичурина, а также между Дзержинского и проспектом Кирова.
К тому же на это время перестанут ходить троллейбусы №№2А и 3. Энергетики обещают, что их движение возобновится в воскресенье, 7 июня и просят автомобилистов и саратовцев соблюдать правила безопасности около ремонтируемого объекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU