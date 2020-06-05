Пятница в Саратове будет теплой и с грозами
Над городом также прольется дождь
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В Саратове сегодня, 5 июня, будет теплая погода с переменной облачностью.
- Днем температура поднимется до +22…+24 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
Над городом также прольется дождь и засверкают молнии, а ветер подует со скоростью 5–10 м/с, при грозе порывы составят 12–17 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU