Саратовские депутаты отправились в троллейбусное депо для оценки ситуации в СГЭТ

4 Июнь 2020 2020-06-05T07:15:55+03:00

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Депутаты Саратовской городской думы решили разобраться в ситуации с МУПП «Саратовгорэлектротранс» лично.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Саратова, Дмитрий Кудинов и Евгений Чернов посетили Кировское троллейбусное депо, где пообщались с водителями, руководством предприятия, председателем профсоюзной организации.

Из разговора у депутатов сложилось впечатление, что некоторые сотрудники СГЭТ получают консультацию от сторонних лиц по ряду проблемных вопросов. Это может свидетельствовать, что идет работа по подрыву деятельности МУППа, важного для города.

- Сегодняшний разговор с водителями показал, что конкретных фактов, указывающих на резкое ухудшение работы предприятия, нет. Имеются прозаические доводы и домыслы, возможно, кем-то навязанные. В любом случае, мы детально разберем все выдвигаемые требования в рамках рабочей группы, а компетентные органы дадут в том числе и правовую оценку, — заявил Дмитрий Кудинов.

Евгений Чернов сообщил, что не заметил в депо забастовки.

- В ближайшее время соберем за одним столом все заинтересованные стороны процесса и детально обсудим каждый факт, изложенный в их заявлении, — сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU