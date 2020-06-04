Над Саратовом в пятницу разразится гроза

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:13:00+03:00

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В Саратове и области завтра, 5 июня, ухудшится погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, днем в небе над Саратовом будут сверкать молнии и усилится ветер до 15–17 м/с.

Метеорологи присвоили этим явлениям желтый уровень опасности.

Также до 9 июня по Саратовской области сохранится высокая пожарная опасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU