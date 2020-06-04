Над Саратовом в пятницу разразится гроза
Ветер усилится до 15–17 м/с
Изменить размер текста:
В Саратове и области завтра, 5 июня, ухудшится погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, днем в небе над Саратовом будут сверкать молнии и усилится ветер до 15–17 м/с.
Метеорологи присвоили этим явлениям желтый уровень опасности.
Также до 9 июня по Саратовской области сохранится высокая пожарная опасность.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU