Арестованный пытался поднять бунт в СИЗО-1 Саратова
В Саратове завершено расследование уголовного дела о нападении на сотрудника СИЗО-1.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 27-летний арестованный.
По версии следствия, около 15 часов 6 мая его вели в медицинскую часть для процедур. Но по пути мужчина начал выкрикивать призывы о бунте в учреждении УФСИН. После требования инспектора прекратить, он ударил сотрудника СИЗО по лицу. Пластиковое забрало шлема лопнуло и ранило потерпевшего под глазом.
Свою вину мужчина не признал. Дело передано в прокуратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU