Арестованный пытался поднять бунт в СИЗО-1 Саратова

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:48:21+03:00

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В Саратове завершено расследование уголовного дела о нападении на сотрудника СИЗО-1.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 27-летний арестованный.

По версии следствия, около 15 часов 6 мая его вели в медицинскую часть для процедур. Но по пути мужчина начал выкрикивать призывы о бунте в учреждении УФСИН. После требования инспектора прекратить, он ударил сотрудника СИЗО по лицу. Пластиковое забрало шлема лопнуло и ранило потерпевшего под глазом.

Свою вину мужчина не признал. Дело передано в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU