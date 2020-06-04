В Саратове отменены все фестивали, а в Нижнем Новгороде пройдет «Горький fest»
Несмотря на коронавирус, у соседей Саратова — в Нижнем Новгороде — обещают провести фестиваль нового российского кино «Горький fest».
Организаторы заверили, что при обязательном соблюдении предписанных санитарных мер и требований фестиваль состоится. Более того, прием заявок на участие в конкурсной программе уже начался.
- В этом году будем обнимать вас искусством, свежим, ярким и интересным кино. До скорой встречи на любимом фестивале «Горький fest» в нашем любимом Нижнем Новгороде, — заявил президент кинофестиваля Михаил Пореченков.
Точные даты проведения назовут уже в ближайшее время.
В 2019 году фестиваль проходил с 19 по 25 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU