2020-06-04T15:31:05+03:00
Звезды

В Саратове отменены все фестивали, а в Нижнем Новгороде пройдет «Горький fest»

Скорую встречу и «обнимашки» пообещал президент фестиваля Михаил Пореченков
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Михаил ПореченковМихаил ПореченковФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Несмотря на коронавирус, у соседей Саратова — в Нижнем Новгородеобещают провести фестиваль нового российского кино «Горький fest».

Организаторы заверили, что при обязательном соблюдении предписанных санитарных мер и требований фестиваль состоится. Более того, прием заявок на участие в конкурсной программе уже начался.

- В этом году будем обнимать вас искусством, свежим, ярким и интересным кино. До скорой встречи на любимом фестивале «Горький fest» в нашем любимом Нижнем Новгороде, — заявил президент кинофестиваля Михаил Пореченков.

Точные даты проведения назовут уже в ближайшее время.

В 2019 году фестиваль проходил с 19 по 25 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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