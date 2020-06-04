Пропавший в Солнечном ребенок нашелся
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В Саратове нашелся восьмилетний Дмитрий Фатин.
- Найден, жив, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».
Напомним, ребенок пропал вчера, 3 июня, в Солнечном поселке — он ушел в неизвестном направлении.
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ИСТОЧНИК KP.RU