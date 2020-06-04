Масочный режим в Саратовской области: До каких пор сохранится и когда отменят

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:29:36+03:00

Отмена ношения масок в Саратовской области пока не планируется даже после третьего этапа снятия ограничений из-за коронавируса

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Масочный режим в Саратовской области отменять пока не планируется. Более того, он продлится на неопределенное долгое время. Об этом в ходе брифинга 4 июня в Минздраве заявила замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

- Для принятия такого решения не обозначен уровень заболеваемости. Даже третий этап снятия ограничительных мероприятий не предполагает полной отмены масочного режима. Он сохранится в общественных местах, общественном транспорте и в помещениях закрытых организации и учреждений, — пояснила Матвеева.

В том числе маски остаются обязательными при посещении магазинов и рынков.

ИСТОЧНИК KP.RU