В Саратове пьяный водитель ВАЗа «прослушал» погоню за ним сотрудников ДПС

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:43:10+03:00

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В Саратове инспекторы ДПС после непродолжительной погони задержали пьяного водителя ВАЗ-2110.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, автомобиль ехал по «причудливой, волнообразной траектории».

Полицейские подумали, что водителю плохо, и отправились за ним. Выяснилось, что с мужчиной все в порядке.

Только перед тем, как сесть за руль, он выпил пива. А погоню за ним он не услышал.

Проверка подтвердила его нетрезвое состояние, на гражданина составили протокол о нарушении, его машину поставили на штрафстоянку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/783088" frameborder="0"></iframe> Погоня в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU