В Саратове пьяный водитель ВАЗа «прослушал» погоню за ним сотрудников ДПС
В Саратове инспекторы ДПС после непродолжительной погони задержали пьяного водителя ВАЗ-2110.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, автомобиль ехал по «причудливой, волнообразной траектории».
Полицейские подумали, что водителю плохо, и отправились за ним. Выяснилось, что с мужчиной все в порядке.
Только перед тем, как сесть за руль, он выпил пива. А погоню за ним он не услышал.
Проверка подтвердила его нетрезвое состояние, на гражданина составили протокол о нарушении, его машину поставили на штрафстоянку.
Погоня в Саратове.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU